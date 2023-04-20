Минздрав одобрил первый в своем классе препарат для лечения анемии

Минздрав одобрил новый препарат «Реблозил» от компании Celgene. Он применяется для лечения трансфузионно-зависимой анемии при бета-талассемии и миелодиспластическом синдроме. Впервые препарат был одобрен FDA в 2019 году.

Компания Celgene International получила регистрационное удостоверение на «Реблозил» (МНН луспатерцепт). Препарат предназначен для лечения анемии при бета-талассемии у пациентов, которым требуются регулярные переливания крови, и пациентов с миелодиспластическими синдромами (МДС). Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

Лекарство выпускается во флаконах, где содержится лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения. Препарат применяют в двух дозировках: 25 мг и 75 мг. Среди производителей фигурируют четыре страны. Держателем регистрационного удостоверения указана швейцарская компания «Селджен Интернешнл Сарл». В реестре препарату присвоена терапевтическая группа – антианемические препараты другие. Официальная инструкция в ГРЛС пока не доступна к изучению.

По данным официального сайта препарата, «Реблозил» вводят подкожно каждые 3 недели. Рекомендуемая начальная доза луспатерцепта составляет 1 мг/кг.

Неизвестно, безопасен ли «Реблозил» детям, кормящим и беременным женщинам.

На сайте также перечислены наиболее серьезные побочные реакции. Это – риск тромбоза и тромбоэмболии, повышение артериального давления и некоторые другие. Перед каждой инъекцией препарата рекомендуется сдавать анализ крови для определения уровня гемоглобина.

Луспатерцепт, первый и единственный агент созревания эритроидов, способствует созреванию эритроцитов на поздних стадиях.

Луспатерцепт — активатор созревания эритроцитов, растворимый гибридный белок, который таргетирован на определенные лиганы суперсемейства трансформирующего фактора роста бета (TGF-β), регулирующие эритропоэз на поздней стадии.

Эритропоэзстимулирующие препараты (ЭПСП) и луспатерцепт работают на разных этапах эритропоэза. Если эффективность первых обусловлена воздействием на ранние стадии, то луспатерцепт обеспечивает нормализацию поздней стадии эритропоэза. К ЭПСП относятся к примеру: эпоэтин альфа, эпоэтин бета, эпоэтин тета.

В Реестре клинических исследований зафиксировано три испытания препарата луспатерцепт. Одно из них было прекращено, одно завершилось, третье планируется завершить в 2026 году.

В США препарат луспатерцепт был одобрен для лечения анемии при бета-талассемии и анемии при миелодиспластических синдромах низкого риска. Впервые FDA одобрило его в 2019 году.

Вероника Догузова

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