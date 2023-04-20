Eli Lilly сделала самую крупную инвестицию в истории компании

Eli Lilly вложит в общей сложности 3,7 млрд долл. в производственные площадки в американском штате Индиана. Это будет самая крупная инвестиция компании в один проект за всю ее историю.

Eli Lilly вложит дополнительные 1,6 млрд долл. и создаст 200 новых рабочих мест на своих производственных площадках в инновационном парке в штате Индиана. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Благодаря этим вложениям общий объем инвестиций Lilly в предприятие составит 3,7 млрд долл., что сделает его крупнейшим производственным вложением в один проект за почти 150-летнюю историю компании. В рамках проекта компания рассчитывает создать до 700 новых рабочих мест.

Eli Lilly обнародовала план строительства двух новых производственных площадок около года назад. Эти объекты предназначены для расширения возможностей компании по производству активных фармацевтических ингредиентов, а также терапевтических средств нового поколения, таких как генетические терапии.

«С помощью этих новых мощностей можно будет производить лекарства, которые изменят жизнь пациентов во всем мире и будут нужны для решения серьезных проблем со здоровьем, включая диабет и рак», — заявил генеральный директор Lilly Дэвид Рикс.

Lilly находится в процессе расширения производства. В прошлом месяце стало известно, что компания вложит дополнительные 500 млн долл. в свой завод по производству биопрепаратов в Ирландии, в результате чего общий объем финансирования объекта составит около 1 млрд долл.

В январе Lilly заявила, что вложит дополнительные 450 млн долл. в завод на площадке Research Triangle Park в Северной Каролине и доведет общий объем инвестиций объекта до 1,7 млрд долл. В еще один завод по производству инъекционных материалов в Северной Каролине компания вложит дополнительный 1 млрд долл.

Николай Соколов

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