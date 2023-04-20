FDA одобрило препарат от Gamida при риске инфекций у пациентов с раком крови

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило к использованию препарат клеточной терапии Omisirge от израильской компании Gamida Cell Ltd, который снижает риск возникновения инфекции у пациентов, проходящих лечение от рака крови. Средство рассчитано на лиц в возрасте 12 лет и старше, сообщает Reuters.

Перед трансплантацией стволовых клеток пациенты с раком крови проходят лучевую терапию, что ослабляет иммунную систему организма. Это в свою очередь влечет риск развития тяжелых, порой даже смертельных инфекций. Для предотвращения таких последствий пациенту внутривенно вводится одна доза Omisirge, которая ускоряет восстановление нейтрофилов. С этой задачей средство справляется даже быстрее, чем если бы пациенту была непосредственно проведена трансплантация стволовых клеток, отмечается в источнике.

По словам представителей Gamida, к 2027 году планируется добиться охвата в примерно 2500 пациентов в год. По оценкам экспертов, доход от продаж в США составит около $130 млн.

В 2022 году FDA одобрило проведение расширенного использования CAR-Т-клеточной терапии для взрослых пациентов с лимфомой от компании Kite – подразделения Gilead Sciences. Промежуточные результаты испытаний терапии Yescarta показали увеличение продолжительности жизни пациентов без серьезных осложнений на 60% по сравнению с химиотерапией и трансплантацией стволовых клеток.

gxpnews