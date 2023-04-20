Qulipta от компании AbbVie одобрен для профилактики хронических мигреней

FDA одобрило лекарственный препарат (ЛП) Qulipta производства AbbVie для применения в целях профилактики хронических мигреней. Благодаря этому решению производитель получил преимущество «на накаленном рынке ЛП против мигреней», так как обладает тремя препаратами для лечения «всего спектра» мигреней (профилактика эпизодических и хронических болей, экстренное применение), сообщает Fierce Pharma.

В отличие от Qulipta, препарат Nurtec ODT от компании Pfizer, которая является основным конкурентом AbbVie в этой сфере, не имеет одобрения FDA для профилактики хронических мигреней. Ранее этот препарат опередил Qulipta на рынке как одобренный к профилактическому (для лечения эпизодических мигреней) и экстренному применению.

Одобрение получено по результатам третьей фазы испытаний, длившейся 12 недель. Испытуемые принимали ЛП в дозировке 60 мг один раз в день и 30 мг два раза в день. В итоге количество дней с головной болью у первых снизилось на семь в месяц, у второй группы – на семь с половиной. У тех, кто принимал плацебо, количество дней без мигрени составило пять.

Теперь это единственный пероральный препарат, который можно применять для профилактики как эпизодической, так и хронической мигрени (не менее 15 дней головной боли в месяц).

Qulipta был одобрен FDA для профилактического лечения эпизодических мигреней в 2021 году. С тех пор, по данным AbbVie, почти 200 тысяч пациентов прошли курс лечения. Помимо Qulipta, компания выпускает еще два ЛП для борьбы с мигренью: Botox и Ubrelvy.

gxpnews