Китайская фармкомпания CSBIO может построить завод в Нижегородской области

Китайская фармацевтическая компания Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical (CSBIO) намерена открыть производство в Нижегородской области. Вопрос обсуждался на встрече представителей CSBIO, регионального Минсельхоза и главного областного ветеринарного врача, сообщает пресс-служба Корпорации развития Нижегородской области.

Специализация CSBIO – производство гепарина, который компания экспортирует в 30 стран мира. Это препарат для разжижения крови, который в том числе применяется для лечения кардиологических заболеваний.

Представители Корпорации развития Нижегородской области пообещали оказать всю необходимую поддержку в реализации проекта китайской фармкомпании, включая предоставление сырьевой базы.

Ранее в апреле CSBIO заявила о намерении построить завод по производству гепарина в Башкирии. В региональном Минсельхозе повестку подтвердили.

gxpnews