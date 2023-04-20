FDA запретило использовать устаревшие вакцины от COVID-19 производства Moderna и Pfizer/BioNTech

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отозвало разрешение на использование противокоронавирусных вакцин на основе мРНК производства Moderna и Pfizer/BioNTech, получивших одобрение в 2021 году. На смену этим препаратам пришли обновленные вакцины от тех же производителей, нацеленные на более широкий спектр штаммов COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Мера продиктована планами FDA по организации ежегодной прививочной кампании против COVID-19 – аналогично тому, как американцы делают прививки от гриппа. Для этого нужно в том числе создать удобный график вакцинации. Большинству привитых моновакцинами для ревакцинации достаточно одной дозы бивалентной вакцины. Для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет пониженный иммунитет, с весны доступна «бустерная» доза. Всем остальным повторная иммунизация рекомендована с осени.

«Мы надеемся, что это побудит людей, не получивших двухвалентную вакцину, все же рассмотреть такую возможность», – заявил директор Центра FDA по оценке и исследованию биологических препаратов Питер Маркс. По его словам, бивалентную вакцину не получило большинство американцев старше 65 лет.

Ранее FDA отозвало разрешение на экстренное применение профилактического препарата Evusheld от AstraZeneca, после чего компания заявила о готовности создать универсальную вакцину против коронавирусной инфекции на основе антитела под названием AZD3152.

gxpnews