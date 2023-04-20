GSK представит первый за 20 лет пероральный антибиотик против инфекций мочевыводящих путей

GSK представила положительные результаты основных исследований фазы III экспериментального first-in-class перорального антибиотика с новым механизмом действия при неосложненных инфекциях мочевыводящих путей у взрослых женщин и подростков. Данные были обнародованы на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Копенгагене.

Опорные испытания EAGLE-2 и EAGLE-3 были прекращены досрочно из-за эффективности в соответствии с рекомендацией, сделанной Независимым комитетом по мониторингу данных в ноябре 2022 года. Полные результаты будут представлены для публикации в рецензируемом научном журнале позже в этом году.

Крис Корсико (Chris Corsico), старший вице-президент по развитию GSK, сказал: «Несмотря на то, что неосложненные инфекции мочевыводящих путей являются одной из наиболее распространенных инфекций у женщин и вызывают растущую озабоченность по поводу роста резистентности к существующим методам лечения, уже более 20 лет не существует нового класса антибиотиков. Мы считаем, что gepotidacin, если он будет одобрен, станет столь необходимым дополнительным вариантом перорального лечения для пациентов с резистентностью или рецидивом uUTI».