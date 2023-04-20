FDA предоставило статус Fast Track кандидату Regenxbio RGX-202

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предоставило статус ЛП в качестве потенциального одноразового генно-терапевтического лечения мышечной дистрофии Дюшенна. В данный момент кандидат на генную терапию оценивается в КИ фазы I/II, ожидается, что первоначальные данные исследований будут представлены во второй половине 2023 г.

FDA присваивает статус Fast Track, чтобы облегчить разработку и ускорить рассмотрение новых терапевтических средств для лечения серьезных или опасных для жизни состояний и удовлетворения неудовлетворенных медицинских потребностей. FDA ранее присвоило RGX-202 статусы Orphan Drug и Rare Pediatric Disease Designations.

RGX-202 является потенциальным одноразовым терапевтическим средством AAV для лечения болезни Дюшенна и включает в себя оптимизированный трансген для нового микродистрофина и собственный вектор. Клинические исследования RGX-202 фазы I/II активно и набирает пациентов; ожидается, что первоначальные данные исследований будут представлены во второй половине 2023 г.

«Статус Fast Track наряду с нашими возможностями для проведения КИ будет способствовать дальнейшему эффективному развитию RGX-202», — сообщил Кеннет Т. Миллс, президент и главный исполнительный директор REGENXBIO, — «RGX-202 является ключевой частью нашей стратегии «5×25», и мы с нетерпением ждем продолжения тесного сотрудничества с FDA и сообществом Дюшенна <..> Мы с нетерпением ждем сообщения о первых данных нашего клинического испытания RGX-202 во второй половине этого года».

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