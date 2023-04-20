Новокузнецкая «Органика» начала КИ инновационного обезболивающего

Первая фаза клинических исследований обезболивающего препарата PAV-0056 стартовала на базе клиники НИИ фармакологии и регенеративной медицины Томского НИМЦ. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона, уточняя, что доклинические испытания препарат успешно прошел.

Анальгетик блокирует действие брадикинина – одного из важнейших медиаторов боли и воспаления, который отличается от представленных на рынке известных обезболивающих средств отсутствием сильно выраженных побочных эффектов. «Он перспективен для снятия хронических болей, в том числе при онкологических заболеваниях», – отметила главный врач клиники НИИ Светлана Ксенева.

Разработка принадлежит ГК «Ифар» (Томск). В 2019 году права на этот и еще один препарат приобрела новокузнецкая «Органика». «Это очень хороший для нас партнер, поскольку он имеет производственные мощности для синтеза фармацевтических субстанций и линии для изготовления готовых лекарственных форм», – говорил тогда генеральный директор «Ифара» Вениамин Хазанов.

gxpnews