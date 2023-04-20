Входящая в ГК «ХимРар» компания нарастит производство фармсубстанций

Производственная компания «АФС-Технологии», входящая в ГК «ХимРар», масштабирует производство активных фармацевтических субстанций. В частности, предприятие наладит выпуск активной фармсубстанции лекарственного препарата (ЛП) «Элпида» для лечения ВИЧ-инфекции, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«В связи с событиями последних лет, в результате которых отрасль столкнулась с логистическими проблемами и в целом с покупкой за рубежом субстанций, необходимых для производства препаратов, стало очевидно, что в стране необходимо локализовать полный цикл производства лекарств, включая фармсубстанции», – говорится в сообщении.

Производство дислоцируется на территории центра высоких технологий «ХимРар» в городском округе Химки Московской области. Здесь выпускают фармсубстанции для ряда ЛП против рассеянного склероза, ВИЧ, COVID-19. Реализация проекта по масштабированию производства, которое потребует вложений на сумму более 400 млн рублей, позволит создавать до 10 тонн инновационных активных фармсубстанций в год. Из общего объема инвестиций 205 млн рублей предоставит Фонд развития промышленности РФ в рамках программы льготного финансирования.

Ранее ГК «ХимРар» подписала с АО «Фармасинтез» лицензионный договор, предметом которого стало сотрудничество в области разработки инновационного препарата против новых видов гриппа.

gxpnews