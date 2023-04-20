GSK может купить разработчика ЛП против хронического рефрактерного кашля Bellus

Британская фармкомпания GSK планирует купить канадского разработчика лекарств Bellus Health за $2 млрд ($14,75 за акцию), сообщает Reuters. В частности, GSK заинтересована в получении прав на экспериментальный препарат на основе камлипиксанта для лечения рефрактерного хронического кашля (РХК).

Препарат от Bellus сейчас находится на поздней стадии разработки. Интерес GSK связан с планами компании по расширению портфеля лекарств для терапии респираторных заболеваний, в котором числятся Nucala и Trelegy, принесшие в 2022 году более $3,73 млрд выручки. По данным аналитиков, пиковый объем продаж камлипиксанта в США может составить $1,2 млрд.

Кроме того, в 2027 году истекает патентная защита на долутегравир – соединение, входящее в состав четырех препаратов GSK для лечения ВИЧ, в связи с чем компания вынуждена искать иные пути для сохранения и наращения выручки.

От РХК страдают около 10 млн пациентов во всем мире, причем одобренных методов лечения этого заболевания до сих пор не существует. В начале 2022 года американская Merck получила отказ FDA в одобрении препарата против РХК на основе гефапиксанта.

gxpnews