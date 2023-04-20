AstraZeneca создает антитело, которое нейтрализует все варианты COVID-19

Британо-шведская фармкомпания AstraZeneca поделилась планами к концу 2023 года разработать препарат для пассивной иммунизации от коронавирусной инфекции. Лабораторные исследования показали, что антитело под названием AZD3152 нейтрализует все известные варианты COVID-19, сообщает Reuters.

По словам руководителя отдела вакцин AstraZeneca Искры Рейч, компания уже «заручилась поддержкой регулирующих органов, чтобы сделать антитело доступным к концу 2023 года».

AstraZeneca особенно заинтересована в создании данного препарата потому что в январе 2023 года FDA отозвало свое разрешение на экстренное применение ее «коктейля» антител к COVID-19 – профилактического препарата Evusheld, поскольку он не защищал от новых доминирующих вариантов COVID-19.

gxpnews