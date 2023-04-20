Eli Lilly инвестирует дополнительные $1,6 млрд в две производственные площадки

Eli Lilly and Co заявила в понедельник, что для поддержки производства своего противоракового препарата Jaypirca инвестирует дополнительно $1,6 млрд в две новые производственные площадки в США и создаст 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций компании в объекты составляет $3,7 млрд.

За последние несколько лет компания Lilly инвестировала $6,4 млрд для расширения своих производственных мощностей в США и планирует дальше расширяться по мере подготовки к запуску новых лекарств для лечения ожирения, болезни Альцгеймера и аутоиммунных заболеваний.

«Благодаря этим новым объектам мы будем производить лекарства, которые изменят жизнь пациентов во всем мире, лекарства, в которых пациенты нуждаются для решения серьезных проблем со здоровьем, включая диабет и рак», – сказал генеральный директор Дэйв Рикс.

Компания также направила в Ivy Tech Community College $15 млн на создание образовательных программ и оплату стипендий студентов, заинтересованных в карьере в фармацевтической отрасли.

В конце марта источник GxP News, близкий к Eli Lilly, сообщил, что производитель передаст российский бизнес Swixx BioPharma. Однако Росздравнадзор утверждает, что не получал от Eli Lilly уведомления об уходе из РФ.

gxpnews