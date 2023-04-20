Российская компания «Полисан» увеличит выпуск капсул и ампул за 250 млн рублей

Петербургская фармкомпания «Полисан» инвестирует 250 млн рублей в запуск двух производственных линий для выпуска капсул и ампул. Мощность составит 24 тысячи единиц для ампул и 40 тысяч единиц для капсул в час, сообщает «Интерфакс».

Большая часть инвестируемых средств – займы по госпрограммам развития промышленности, уточнил гендиректор компании Дмитрий Борисов. «В этом году мы пополняем парк оборудования линией для работы с капсулированными препаратами. <…> Также в заказе идет дополнительная линия для выпуска ампул наполняемостью от 0,5 мл до 10 мл», – отметил он.

Оборудование поставят китайские партнеры. В общей сложности «Полисан» (один фармзавод в Санкт-Петербурге и завод активных фармсубстанций в Белгороде) выпускает четыре оригинальных препарата, ежегодный объем выпуска которых достигает более 26 млн упаковок. В ближайшие несколько лет, как ранее говорил Борисов, компания намерена выпустить еще шесть оригинальных препаратов.

gxpnews