В РФ могут разрешить госзакупки ЛП по офсетным контрактам сразу несколькими медучреждениями

В закон о госзакупках могут внести поправки, разрешающие проводить закупку лекарственных препаратов (ЛП) по офсетным контрактам сразу несколькими медучреждениями. То есть исполнитель контракта получает право выступить единственным поставщиком для нескольких заказчиков на территории субъекта РФ.

«Объемов рынка, особенно когда мы говорим о соизмеримости инвестиций в фармпроизводство, не всегда хватает, когда мы говорим об одном заказчике. В этих условиях вопрос и возможность участия в совместных закупках нескольких заказчиков для нас принципиальны», – заявил врио председателя комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Денис Толстых в ходе XVIII Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».

Также он предложил расширить возможности для закупок по офсетным контрактам, включив в них средства Фонда ОМС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с момента ввода практики заключения офсетных контрактов столица заключила с фармпроизводителями 10 таких соглашений на общую сумму 95 млрд рублей. Три из 10 аукционов выиграла «Р-Фарм».

gxpnews