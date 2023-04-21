Комплекс «Петровакса» по выпуску ЛП от редких болезней в Подмосковье откроют в 2024 году

В 2024 году в подмосковном Подольске завершится строительство биотехнологического опытно-промышленного комплекса по выпуску субстанций и генно-инженерных лекарственных препаратов (ЛП), принадлежащего российской «Петровакс Фарм». Инвестиции в проект достигают 2 млрд рублей.

Речь идет, в частности, о таком препарате, как «Фабагал». Он применяется для лечения редкого заболевания – болезни Фабри. Новый завод «Петровакс Фарм» будет осуществлять синтез субстанции и выпуск его готовой лекарственной формы.

Производимый на предприятии товар будет поставляться не только в Россию, но и в страны ЕврАзЭС и Азиатско-Тихоокеанского региона, говорится в сообщении пресс-службы биофармацевтической компании. Также руководство компании намерено в ближайшем будущем подписать соглашение о поставках ЛП с Египтом.

В конце 2022 года управляющий директор «Петровакса» Михаил Грубман сообщил об «очень активном» росте экспорта: «95% того, что мы произвели в этом году, пошло на экспорт, на рынке дальнего зарубежья».

gxpnews