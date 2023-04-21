Губернатор Подмосковья: ежегодно объем производства ЛП растет на 12-15%

Московская область производит четверть (25%) всех российских лекарств, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в своем блоге. На территории Подмосковья работают 90 фармкомпаний, десять из которых – крупные.

Объем производства растет параллельно спросу (+10% за последний год), ежегодно увеличиваясь на 12-15%, добавил чиновник. По данным на 2022 год, в денежном выражении он составил 226 млрд рублей.

Часть фармкомпаний, базирующихся в Подмосковье, экспортируют товар на зарубежные рынки: например, компания «Петровакс Фарм» (Подольск) поставляет товар экспортирует в Армению, Беларусь, Кыргызстан, страны Европы и Ближнего Востока, планируется начать сотрудничество с Египтом.

Также Воробьев рассказал о мерах поддержки производителей лекарств в регионе. «Как и любой бизнес, мы стараемся поддерживать и фарму. У нас есть ряд программ: земельные участки, инфраструктура особых экономических зон, льготные займы и сопровождение на всех этапах», – написал он.

Еще одна доступная подмосковным предприятиям мера поддержки – офсетный контракт. «В России сейчас 16 офсетов, из них в Подмосковье два. Как уже рассказывал, мы закупаем жизненно важные препараты для лечения бронхиальной астмы, болезней сердца и крови», – добавил Воробьев, уточнив, что один из офсетов заключен с «ПСК Фарма» из Дубны. В ближайшее время компания начнет выпускать желатиновую капсулу для российских производителей, которую до этого импортировали.

По словам главы Подмосковья, с Минфином обсуждается возможность расширения функции офсетов, которое позволит регионам закупать продукцию для медучреждений за счет средств Фонда ОМС. «Сейчас больницы делают это через Фонд сами, но этих объемов не хватает для офсета, а поставщикам не выгодно продавать маленькими партиями. Расширение функционала позволит оперативнее поставлять препараты в медучреждения, увеличить объем закупок и снизить цену», – заключил он.

gxpnews