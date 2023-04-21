РААС нашла в московских аптеках Оземпик по цене вчетверо выше предельной и в иностранной упаковке

РААС уведомила Росздравнадзор о таких случаях, обещав позже предоставить подробные материалы, сообщили в ведомстве. В Росздравнадзоре обещают принять необходимые меры совместно с правоохранительными органами.

В обращении РААС к общему собранию за подписью гендиректора сети «Ригла» Александра Филиппова описывается случай закупки Оземпика в Москве в марте 2023 года. Закупка была сделана в несетевой аптеке через skorofarm.ru. «На картонной таре отсутствовали надписи на русском языке, инструкция-вкладыш также не содержала русского текста, QR-код на клапане упаковки не считывался через систему МДЛП. <…> У нас есть опасения, что на рынок попала более чем одна единица популярного препарата в упаковке ненадлежащего вида», – говорится в обращении.

Аптека, управляемая ООО «Вита Плюс», работала под вывеской «Аптека низких цен». Компания принадлежит Александру Скоробогатову. Он также владеет компанией «Скороздрав», которая поддерживает сайт skorofarm.ru. На сайте skorofarm.ru Оземпик на 20 апреля можно приобрести по цене от 24 тысяч рублей за упаковку.

В «Скорофарме» сообщили, что отпускают Оземпик французского и немецкого производства, а высокие цены объясняются проблемами с поставками и дефицитом препарата. По данным ГРЛС, импортируемый в РФ Оземпик может быть произведен только в Дании.

В России есть механизм ввоза препаратов в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Но такой механизм может применяться к лекарствам, признанным дефектурными, на ввоз нужно получить временное разрешение Минздрава. На Оземпик таких разрешений, по данным того же реестра, не выдавалось.

Завышенная цена на Оземпик в «Скорофарме» не единственный случай. Предельная зарегистрированная цена на препарат Novo Nordisk без НДС – 5,8 тысячи рублей за упаковку. А предельная отпускная розничная цена в Москве не должна превышать 7,8 тысячи рублей. Между тем на сайте aptekamos.ru Оземпик в марте 2023 года предлагался по цене от 16,8 тысячи до 33,8 тысячи рублей за упаковку, говорится в обращении РААС.

Росздравнадзор осенью 2022 года уже проводил проверку московских аптек на предмет превышения максимальной цены на Оземпик. В итоге ведомство объявило 42 предостережения 26 аптекам.

Сама датская Novo Nordisk на своем сайте предупредила пациентов о появлении в РФ фальсифицированных препаратов Оземпик и Саксенда. Как отмечает компания, такие лекарства распространялись «как через легальные, так и нелегальные каналы сбыта».

Novo Nordisk осенью 2022 года уведомила Росздравнадзор о планах по прекращению поставок Оземпика в Россию. До декабря 2023 года препарат продолжит импортироваться в страну.