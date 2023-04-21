Госдума приняла закон о закупках медизделий с указанием товарного знака

Законопроект был внесен 14 марта одиннадцатью сенаторами Российской Федерации, в том числе Валентиной Матвиенко, Андреем Клишасом и Андреем Турчаком, а также депутатом Госдумы Максимом Топилиным. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

Медизделия и лечебное питание вносятся в перечень исключений, при которых заказчик вправе указать товарный знак или конкретный товар либо его эквивалент. Сослаться на это исключение можно будет при индивидуальной переносимости или по жизненным показаниям, решение должно быть закреплено врачебной комиссией.

Также с принятием законопроекта увеличится ценовой порог проведения электронного запроса котировок – с 3 млн до 10 млн рублей, ограничение по предельному годовому объему таких закупок будет снято до 2026 года. Минимальная сумма закупок у единственного поставщика через электронные площадки будет увеличена с 3 млн до 5 млн рублей. Однако законопроект ограничивает годовой объем подобных закупок 100 млн рублей.

Другим нововведением станет возможность заключения контракта с участником торгов, получившим второй номер, в случае расторжения контракта с победителем, который из-за обстоятельств непреодолимой силы не смог выполнить условия контракта, не попав при этом в реестр недобросовестных поставщиков. Закон также сокращает сроки согласования с ФАС России при заключении контракта с единственным поставщиком.