Какие лекарства были в дефектуре в 2022 году

В 2022 году часто поднималась тема дефектуры лекарств. В марте в аптеках трудно было найти левотироксин натрия, в ноябре-декабре — антибиотики и детский зарубежный ибупрофен. Это самые громкие случаи, периодически сообщалось о «пропаже» и других препаратов. «ФВ» проанализировал, какие лекарства действительно были в дефектуре в прошлом году.
«ФВ» решил найти товарные позиции, которые действительно были в дефиците в 2022 году. Для этого по базе аптечных продаж AlphaRM были выбраны МНН с детализацией лекарственной формы. Далее были отобраны препараты с падением продаж в 2022 году по сравнению с 2021-м более чем на 60%, затем взяли только те МНН и лекформы, которые в 2021 году по сравнению с 2020-м показали рост не более чем на 10%.
В окончательную выборку попали наиболее объемные бренды, которые могли повлиять на снижение по всему МНН в рамках одной лекформы. Всего оказалось 22 позиции, которые, по расчетам «ФВ», трудно было найти в аптеках того или иного региона. Мы добавили к информации о продажах данные о поступлении серий этих лекарственных форм в гражданский оборот. У всех был либо большой перерыв по вводу в гражданский оборот, либо последний раз на рынок новые серии поступали давно.
|TOP5 дефектурных позиций в аптеках в 2022 году
|Бренд
|МНН
|Лекарственная форма
|Ввоз последней серии, год
|Динамика, 2022/2021 гг., %
|Динамика 2021/2020 гг., %
|Объем продаж в 2021 г., млн руб.
|Объем продаж в 2022 г., млн руб.
|Фенюльс
|Железа сульфат + поливитамины
|Капсулы
|2020
|-63
|8
|387,8
|142,39
|АЦЦ
|Ацетилцистеин
|Порошок для приготовления раствора для приема внутрь апельсиновый
|2019
|-75
|0
|428,4
|105,87
|Финлепсин
|Карбамазепин
|Таблетки пролонгированного действия
|Нерерыв с 2021 до июня 2022
|-65
|8
|268,2
|93,53
|Солкосерил
|Депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных телят
|Гель для наружного применения
|2019
|-76
|-1
|244,3
|58,99
|Асептолин
|Глицеритан
|Раствор для наружного применения
|2021
|-94
|-55
|931,6
|53,31
|Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Елена Калиновская
pharmvestnik