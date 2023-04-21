 
  »

Stada стала компанией года по поставкам в коммерческий сектор в конкурсе «Платиновая унция»

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В подноминации «Компания года по поставкам в коммерческий сектор» (номинация «Динамика года») победу по итогам 2022 года одержала компания Stada.

Другие финалисты подноминации «Компания. Поставки в коммерческий сектор»

  • «Биннофарм»
  • «Велфарм»
  • «Гротекс»
  • NovoNordisk
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
Фото: Елена Григорьева

Елена Григорьева
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (оценок: 1, среднее: 5,00 из 5)
 Загрузка...

21 апреля, 2023 | Просмотров: 145