Stada стала компанией года по поставкам в коммерческий сектор в конкурсе «Платиновая унция»
20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В подноминации «Компания года по поставкам в коммерческий сектор» (номинация «Динамика года») победу по итогам 2022 года одержала компания Stada.
Другие финалисты подноминации «Компания. Поставки в коммерческий сектор»
- «Биннофарм»
- «Велфарм»
- «Гротекс»
- NovoNordisk
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
Фото: Елена Григорьева
Елена Григорьева
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