Препаратом года в госсекторе конкурса «Платиновая унция» назван «Оркамби» » Stada стала компанией года по поставкам в коммерческий сектор в конкурсе «Платиновая унция» 20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В подноминации «Компания года по поставкам в коммерческий сектор» (номинация «Динамика года») победу по итогам 2022 года одержала компания Stada. Другие финалисты подноминации «Компания. Поставки в коммерческий сектор» «Биннофарм»

«Велфарм»

«Гротекс»

NovoNordisk «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Фото: Елена Григорьева Елена Григорьева

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