Фармацевты против маркировки БАД

В России с октября 2023 года может быть введена обязательная маркировка БАД. Большинство фармацевтов, принявших участие в опросе в профессиональном сообществе «Фарма РФ», однако, считают, что с маркировкой БАД возникнут проблемы. Противники маркировки, которых существенно больше, чем сторонников, основной причиной негативного отношения к ней называют дополнительные материальные расходы для дистрибуции и необоснованное обогащение создателей системы.

Минпромторг подготовил проект постановления, согласно которому маркировка биологически активных добавок (БАД) будет вводиться поэтапно в течение двух лет. Сейчас постановление находится на стадии согласования. По словам заместителя министра промышленности и торговли Екатерины Приезжевой, эта маркировка предусматривает поэтапное внедрение в течение двух лет: «с 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября – начало обязательной маркировки производителями и импортерами».

С 1 марта 2024 года может быть введена обязательная фиксация кода маркировки при розничной продаже БАД, с 1 мая 2024-го в систему должны направляться данные о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета, с 1 сентября 2025 года должна наступить поштучная прослеживаемость, сообщила замминистра.

Однако фармацевты сомневаются, что планы Минпромторга осуществимы. Большинство (78,42 %) респондентов, принявших участие в исследовании в профессиональном сообществе «Фарма РФ», считают, что «с маркировкой БАД возникнут проблемы». Основные источники этих проблем, по мнению респондентов: дополнительная нагрузка на фармспециалистов (сотрудников аптек) (так считают 60,2% респондентов); упаковка БАД более разнообразная, чем у лекарственных препаратов, и считывание кода может стать проблемой (45,6%); система маркировки БАД другая, и ее придется осваивать заново (35,7%). А 58,5% респондентов просто считают, что «всегда что-то может пойти не так».

58,5% респондентов не поддерживают обязательную маркировку БАД, за нее выступает четверть респондентов – 25,3%. Основные аргументы в пользу маркировки: она позволяет отслеживать серые схемы продвижения товаров (считают 25% респондентов), 21% считает, что это дает гарантию качества БАД, 16% говорят об обеспечении прослеживаемости товара, а 14% считают, что маркировка – естественное требование времени.

Противники маркировки, которых существенно больше, чем сторонников, основной причиной негативного отношения к ней называют дополнительные материальные расходы для дистрибуции и необоснованное обогащение создателей системы – так считает больше половины респондентов. Почти столько же – 56% – считают, что маркировка осложняет работу участникам рынка из-за сбоев в системе МДЛП. Половина респондентов опасается сложностей в работе аптек из-за проблем со считыванием кода на упаковке БАД.

При этом, считает значимая часть респондентов, все эти усилия и проблемы ни к чему не приведут: 42,3% респондентов считают, что маркировка не защищает от контрафактной продукции, а 36% – что маркировка не спасает от дефектуры.

Методология: опрос проходил в профессиональном сообществе «Фарма РФ» с 20 марта по 10 апреля. Количество участников (фармацевтов) – 241.

gxpnews