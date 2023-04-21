Блокировка запрета на абортивный препарат продлена в США

Судья Верховного суда США Сэмюэль Алито продлил временную блокировку ограничения на доступ к абортивным таблеткам (мифепристон). Приостановка вынесенных ранее решений теперь действует до конца пятницы 21 апреля, сообщает Reuters.

Ранее отсрочка запрета на абортивный препарат, который ввел федеральный судья штата Техас Мэтью Качмарик, действовала до конца 19 апреля. С просьбой вмешаться и отменить решение Качмарика в Верховный суд обращалась в том числе компания Danco Laboratories, которая производит препарат. Еще более 300 фармкомпаний подписали открытое письмо с аналогичной просьбой.

FDA одобрило мифепристон в 2000 году, а в 2023-м разрешило аптечным сетям продавать таблетки для прерывания беременности в соответствии с упрощенными правилами. Однако некоторые сети не согласились на этот шаг из-за страха перед республиканскими политиками. Например, вторая по величине в США сеть Walgreens отказалась продавать абортивные таблетки в 20 штатах, где генеральные прокуроры-республиканцы предупредили о риске нарушения закона за продажу таких таблеток. Подробнее о том, с чего началось столкновение противников и защитников абортивных таблеток и к чему может привести запрет мифепристона, GxP News рассказал в тематическом материале.

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