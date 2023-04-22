«Здоров.ру» стала региональной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция» Stada стала компанией года по поставкам в коммерческий сектор в конкурсе «Платиновая унция» » «Аптека.ру» стала победителем в номинации «E-commerce» в конкурсе «Платиновая унция» 20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В номинации «Компания года» подноминации «E-commerce» победу одержала компания «Аптека.ру». В числе номинантов за эту награду также боролись: «Асна»

«Здравсити»

«Ригла»

«Еаптека» «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.

Фото: Елена Григорьева Елена Григорьева

pharmvestnik