«Аптека.ру» стала победителем в номинации «E-commerce» в конкурсе «Платиновая унция»

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В номинации «Компания года» подноминации «E-commerce» победу одержала компания «Аптека.ру».
В числе номинантов за эту награду также боролись:
- «Асна»
- «Здравсити»
- «Ригла»
- «Еаптека»
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.
Фото: Елена Григорьева
Елена Григорьева
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