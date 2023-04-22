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«Аптека.ру» стала победителем в номинации «E-commerce» в конкурсе «Платиновая унция»

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В номинации «Компания года» подноминации «E-commerce» победу одержала компания «Аптека.ру».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

  • «Асна»
  • «Здравсити»
  • «Ригла»
  • «Еаптека»

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.
Фото: Елена Григорьева

Елена Григорьева
pharmvestnik

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22 апреля, 2023 | Просмотров: 60