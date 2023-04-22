«Здоров.ру» стала региональной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция»

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В подноминации «Региональная аптечная сеть» номинации «Аптечная сеть года» победу одержала АС «Здоров.ру» (Москва). В этом году впервые федеральные и региональные АС номинировались в разных подноминациях.

Новые подноминации позволили объективно оценить не только деятельность крупных компаний федерального значения, но и региональных АС.

Другие номинанты подноминации «Региональная аптечная сеть»:

«Монастырев РФ» (Владивосток)

«Невис» (Санкт-Петербург)

«Фармацевт+» (Ростов-на-Дону)

«Эдельвейс» (Кемерово)

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

Фото: Елена Григорьева

Елена Григорьева

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