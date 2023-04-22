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«Пульс» стал дистрибьютором года в конкурсе «Платиновая унция»

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В номинации «Компания года» подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» победу одержала компания «Пульс».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

  • «Гранд Капитал»
  • «Катрен»
  • «Протек»
  • «Р-Фарм»

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
Фото: Елена Григорьева

Елена Григорьева
pharmvestnik

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22 апреля, 2023 | Просмотров: 57