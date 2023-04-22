«Апрель» стала федеральной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция» «Здоров.ру» стала региональной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция» » «Пульс» стал дистрибьютором года в конкурсе «Платиновая унция» 20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В номинации «Компания года» подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» победу одержала компания «Пульс». В числе номинантов за эту награду также боролись: «Гранд Капитал»

«Катрен»

«Протек»

«Р-Фарм» «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году. Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

Фото: Елена Григорьева Елена Григорьева

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