«Апрель» стала федеральной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция»

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В подноминации «Федеральная аптечная сеть» номинации «Аптечная сеть года» победу одержала АС «Апрель» (Краснодар). В этом году впервые федеральные и региональные АС номинировались в разных подноминациях.
Другие номинанты подноминации «Федеральная аптечная сеть»:
- «Имплозия» (Самара)
- «Неофарм»/«Аптеки Столички» (Москва)
- «Планета здоровья» (Пермь)
- «Ригла»/«Будь здоров»/«Живика» (Москва).
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
Фото: Елена Григорьева
Елена Григорьева
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