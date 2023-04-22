Henkel объявил о продаже бизнеса в России акционерам «Фармстандарта»

Немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel объявил о заключении соглашения о продаже бизнеса в России. Покупателем стал консорциум инвесторов: Augment Investment, Kismet Capital и Elbrus Services. Сумма сделки оценивается в 54 млрд руб., она еще не закрыта.

Бизнес Henkel в России будет продан консорциуму инвестиционных компаний, в который входят: Augment Investments, подконтрольная совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также Elbrus Services, принадлежащая Дмитрию Крюкову. Информацию об этом опубликовал немецкий концерн. Сумма сделки оценивается в 54 млрд руб. Ее уже одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Дата закрытия сделки не уточняется. Доли участников также не раскрыты.

«Все покупатели имеют установленные и давние деловые отношения в западных странах и не подлежат санкциям ЕС или США», — говорится в сообщении Henkel.

В апреле 2022 года Henkel объявила о прекращении деятельности в России и уходе с рынка. В компании заявили, что для продажи бизнеса и перехода прав собственности новому владельцу необходимо, чтобы российское подразделение могло работать независимо от глобальных бизнес-процессов и систем Henkel. Поэтому с 1 января 2023 года российское подразделение начало вести свою деятельность под новым коммерческим названием LAB Industries.

О возможной сделке в конце марта сообщали «Ведомости». Тогда говорилось, что акционеры «Фармстандарта» станут мажоритарными владельцами предприятий.

По данным Henkel на конец 2022 года, компании принадлежат фабрики в Перми, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях, Ставропольском крае, а также два предприятия в Московском регионе. Компания в России выпускает моющие и чистящие средства, клеи и средства для обработки поверхностей.

Ринат Васбеев

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