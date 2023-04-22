Росздравнадзор изымает с рынка серию фальсифицированного обезболивающего

Росздравнадзор выявил на российском рынке фальсифицированную серию обезболивающего препарата «Нимесил». Он подлежит изъятию из обращения и уничтожению.

Росздравнадзор на основании решения производителя сообщил о необходимости изъятия серии фальсифицированного обезболивающего препарата. Информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.

Речь идет о лекарственном препарате «Нимесил», гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг, 2 г пакетики № 30 шт., пачка картонная, серии 21010 с указанием на упаковках производителя и страны «Лабораторное Менарини С.А. Испания».

Подделку на российском рынке обнаружил российский представитель производителя, компания «Берлин-Хеми/А. Менарини». По его данным, оригинальная серия данного лекарственного препарата была произведена для реализации на территории Грузии и не имеет маркировки упаковок на русском языке.

Служба предписала изъять фальсифицированный препарат с рынка и уничтожить. О принятых мерах необходимо сообщить в территориальные органы Росздравнадзора.

Последний раз служба выявляла фальсификат в январе 2022 года. Тогда обнаружили две серии KBS4200 и JGS5R00 поддельного противоопухолевого препарата «Имбрувика», капсулы 140 мг 90 шт. (флаконы), пачка картонная, с маркировкой места производства «Производство и первичная упаковка Силаг АГ, Ш вейцария», «Вторичная упаковка и выпускающий контроль качества ОАО «Фармстандарт — УфаВИТА» 450077, Россия, г. Уфа».

За реализацию фальсифицированных лекарственных препаратов импортер, поставщики и аптеки могут быть оштрафованы на сумму от 1 млн до 5 млн руб. по ч.1 ст.6.33 КоАП РФ. Если оборот такого препарата превысит 100 тыс. руб., виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы по ч.1 ст.238.1 УК РФ.

Фото: Таисия Кубрина

Таисия Кубрина

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