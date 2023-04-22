Росздравнадзор предложил расширить перечень обязательных сведений о поступивших в оборот ЛС

Росздравнадзор подготовил проект поправок в Порядок предоставления сведений о лекарственных средствах, поступающих в гражданский оборот. По мнению регулятора, после утверждения изменений перечень этих сведений станет исчерпывающим.

Росздравнадзор представил на общественное обсуждение проект поправок в Порядок предоставления сведений о лекарственных средствах, поступающих в гражданский оборот. Перечень этих сведений предлагается расширить и сделать исчерпывающим. Соответствующий документ размещен на портале нормативных актов.