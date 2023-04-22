Российские производители не могут экспортировать лекарства в Грузию из-за новых правил в стране

Из-за новых требований предоставления сертификата GMP в Грузии российские производители не могут поставить туда препараты. С проблемой СПФО уже обратился в Минпромторг, ТПП и представительство России в Грузии. В Минпромторге пообещали поработать вопрос в ближайшее время.

В марте в Грузии вступили в силу новые требования предоставления документов, подтверждающих соответствие надлежащим практикам (GMP) для допуска препарата на рынок. Это стало причиной приостановки экспорта лекарств из России. Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) обратился по этому по поводу с письмом в Министерство промышленности и торговли, Российско-грузинский деловой совет при Торгово-промышленной палате России (ТПП), а также в консульский отдел посольства России в Грузии и главе секции интересов России при посольстве Швейцарской конфедерации в Грузии. «ФВ» ознакомился с письмом.

Так как Тбилиси официально прекратил дипломатические отношения с Москвой в 2008 году, сейчас интересы России в Грузии представляет посольство Швейцарии.

Ранее российские производители предоставляли нотариально заверенную, апостилированную копию сертификата GMP Евразийского экономического союза, а также письма от ЕЭК или Минпромторга, подтверждающие его выдачу.

Но, согласно новым требованиям в Грузии, такие письма являются «несоответствующими по формату оформления», уточняет СПФО. Теперь регулятор Грузии требует предоставить оригинал письма с печатью организации или печатью с воспроизведением государственного герба Российской Федерации.

Загвоздка в том, что такое оформление документов не предусмотрено евразийскими правилами и российским законодательством.

В пресс-службе Минпромторга, в частности, указали: согласно российскому законодательству, документ в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной подписью, равнозначен документу на бумаге, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях.

При этом там сообщили «ФВ», что за последний месяц российские производители действительно обращались в министерство с просьбой предоставить копии писем о подтверждении выдачи GMP-сертификата с живой подписью уполномоченного лица и печатью Минпромторга для представления в Минздрав Грузии.

«Вопрос находится в плоскости дипломатических отношений, Минпромторг России совместно с МИД России проработает вопрос устранения данного барьера в ближайшее время», — также сообщили в Минпромторге.

Маргарита Грошева

pharmvestnik