Названы победители подноминации «Digital-проект» конкурса «Платиновая унция» Определены победители «Платиновой унции» по итогам 2022 года » Названы победители подноминации «Социальный проект» конкурса «Платиновая унция» 20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В подноминации «Социальный проект» (номинация «Проект года») по итогам 2022 года победу одержал проект «Активное долголетие» (ЗАО «ФармФирма» Сотекс»). Другие финалисты подноминации «Социальный проект»: «Дистанционный рекрутинг потенциальных доноров костного мозга» (АО «Почта России»),

«Наука в регионы» (БФ «Протек»),

«Особенный как все» (АО «Генериум»),

Первый художественный фильм в поддержку пациентов с диагнозом «рак легкого» и их близких «Быть Героем» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»). «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В экспертный совет премии входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

Фото: Елена Григорьева Елена Григорьева

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