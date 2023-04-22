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Названы победители подноминации «Социальный проект» конкурса «Платиновая унция»

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В подноминации «Социальный проект» (номинация «Проект года») по итогам 2022 года победу одержал проект «Активное долголетие» (ЗАО «ФармФирма» Сотекс»).

Другие финалисты подноминации «Социальный проект»:

  • «Дистанционный рекрутинг потенциальных доноров костного мозга» (АО «Почта России»),
  • «Наука в регионы» (БФ «Протек»),
  • «Особенный как все» (АО «Генериум»),
  • Первый художественный фильм в поддержку пациентов с диагнозом «рак легкого» и их близких «Быть Героем» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»).

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В экспертный совет премии входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
Фото: Елена Григорьева

Елена Григорьева
pharmvestnik

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22 апреля, 2023 | Просмотров: 67