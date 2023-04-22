Названы победители подноминации «Социальный проект» конкурса «Платиновая унция»

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В подноминации «Социальный проект» (номинация «Проект года») по итогам 2022 года победу одержал проект «Активное долголетие» (ЗАО «ФармФирма» Сотекс»).
Другие финалисты подноминации «Социальный проект»:
- «Дистанционный рекрутинг потенциальных доноров костного мозга» (АО «Почта России»),
- «Наука в регионы» (БФ «Протек»),
- «Особенный как все» (АО «Генериум»),
- Первый художественный фильм в поддержку пациентов с диагнозом «рак легкого» и их близких «Быть Героем» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»).
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В экспертный совет премии входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий.
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
Фото: Елена Григорьева
Елена Григорьева
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