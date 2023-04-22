«Герофарм» стал победителем в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС» Названы победители подноминации «Социальный проект» конкурса «Платиновая унция» » Названы победители подноминации «Digital-проект» конкурса «Платиновая унция» 20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В подноминации «Digital-проект» (номинация «Проект года») по итогам 2022 года победу одержал проект «Помощь редким» компании «Фармимэкс» (испонители — компания EMG и агентсво Philgood). Другие финалисты подноминации «Социальный проект»: VK-шоу «На приеме у …» (ООО «Еаптека»);

«Регистр наблюдательных и иных исследований НАРНИС» (ООО «Энроллми.ру»);

«Симуляционный виртуальный фармацевтический комплекс GxP «Виртуальный завод 2.0. Твердые формы» (ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России);

«Эхо-система» — цифровая экосистема для коммуникации со специалистами здравоохранения на ведущих специализированных онлайн-площадках» (ООО «Мир врача», ООО «Мир» и ООО «Статус презенс»). Фото: Елена Григорьева Елена Григорьева

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