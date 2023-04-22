Названы победители подноминации «Digital-проект» конкурса «Платиновая унция»

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В подноминации «Digital-проект» (номинация «Проект года») по итогам 2022 года победу одержал проект «Помощь редким» компании «Фармимэкс» (испонители — компания EMG и агентсво Philgood).
Другие финалисты подноминации «Социальный проект»:
- VK-шоу «На приеме у …» (ООО «Еаптека»);
- «Регистр наблюдательных и иных исследований НАРНИС» (ООО «Энроллми.ру»);
- «Симуляционный виртуальный фармацевтический комплекс GxP «Виртуальный завод 2.0. Твердые формы» (ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России);
- «Эхо-система» — цифровая экосистема для коммуникации со специалистами здравоохранения на ведущих специализированных онлайн-площадках» (ООО «Мир врача», ООО «Мир» и ООО «Статус презенс»).
Фото: Елена Григорьева
Елена Григорьева
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