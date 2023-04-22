Bayer стал победителем в подноминации «Крупнейшие производители ЛС» Названы победители подноминации «Digital-проект» конкурса «Платиновая унция» » «Герофарм» стал победителем в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС» 20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В подноминации «Производитель ЛС» (категория «Компания года») впервые отдельно были отмечены крупнейший производитель, а также нишевый и специализированный производители. Победу в подноминации «Производитель лекарственных средств. Нишевые и специализированные производители ЛС» одержала компания «Герофарм». В числе номинантов за эту награду также боролись: «Вертекс»

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«Рекордати» «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году. Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

Фото: Елена Григорьева Елена Григорьева

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