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Bayer стал победителем в подноминации «Крупнейшие производители ЛС»

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В подноминации «Производитель ЛС» (категория «Компания года») впервые отдельно были отмечены крупнейший производитель, а также нишевый и специализированный производители.

Победу в подноминации «Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС» одержала компания Bayer.

В числе номинантов за эту награду также боролись:

  • «Биокад»
  • «Отисифарм»
  • Stada/«Нижфарм»
  • «Фармстандарт»

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.
Фото: Елена Григорьева

Елена Григорьева
pharmvestnik

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22 апреля, 2023 | Просмотров: 67