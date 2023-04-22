Bayer стал победителем в подноминации «Крупнейшие производители ЛС»

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В подноминации «Производитель ЛС» (категория «Компания года») впервые отдельно были отмечены крупнейший производитель, а также нишевый и специализированный производители.
Победу в подноминации «Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС» одержала компания Bayer.
В числе номинантов за эту награду также боролись:
- «Биокад»
- «Отисифарм»
- Stada/«Нижфарм»
- «Фармстандарт»
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.
Фото: Елена Григорьева
Елена Григорьева
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