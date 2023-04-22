Противомалярийная вакцина Оксфордского университета находится на последних этапах производства «Герофарм» стал победителем в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС» » Bayer стал победителем в подноминации «Крупнейшие производители ЛС» 20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В подноминации «Производитель ЛС» (категория «Компания года») впервые отдельно были отмечены крупнейший производитель, а также нишевый и специализированный производители. Победу в подноминации «Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС» одержала компания Bayer. В числе номинантов за эту награду также боролись: «Биокад»

«Отисифарм»

Stada/«Нижфарм»

«Фармстандарт» «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.

Фото: Елена Григорьева Елена Григорьева

pharmvestnik