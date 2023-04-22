Противомалярийная вакцина Оксфордского университета находится на последних этапах производства

13 апреля власти Ганы первыми в мире одобрили использование в стране на постоянной основе вакцины против малярии – препарата R21, созданного британскими специалистами и находящегося на стадии окончательной оценки эффективности. Спустя неделю аналогичный шаг предприняли власти Нигерии, разрешив использовать в стране вакцину R21 для прививок детей в возрасте до трех лет.

Детские вакцины в беднейших частях Африки обычно финансируются международными организациями, такими как Gavi (альянс вакцин. – Прим. ред.), только после получения одобрения ВОЗ.

Фиона Атухебве, сотрудник ВОЗ по внедрению вакцин, заявила на брифинге в четверг, что Гана и Нигерия не «забегали вперед» с одобрением вакцины R21, поскольку их регулирующие органы могли просматривать данные по мере их поступления. «Однако без предварительной квалификации ВОЗ и закупки ЮНИСЕФ этой вакцины мы не можем профинансировать этот проект», – добавила она.

Рожерио Гаспар, директор ВОЗ по регулированию и преквалификации, заявил, что одобрение вакцины R21 Ганой и Нигерией распространяется только на импортные вакцины. «Они еще не продемонстрировали ВОЗ, что у них есть возможность контролировать производителей вакцин по причине того, что у них нет производителей вакцин в стране», – сказал он.

Индийский институт сывороток готовится производить от 100 до 200 млн доз R21 в год. Завод по производству вакцины строится сейчас в столице Ганы Аккре.

gxpnews