Противомалярийная вакцина Оксфордского университета находится на последних этапах производства

Африканское представительство Всемирной организации здравоохранения поддержало решение медицинских властей Ганы и Нигерии разрешить широкое использование для детей новой вакцины R21 от малярии еще до получения окончательного заключения о ее эффективности. Индийский институт сывороток, который является производителем вакцины, уже ведет переговоры о начале фасовки вакцины в Аккре, Гана.
Вакцина против малярии создана в Оксфордском университете на основе 30-летних исследований. Клинические испытания R21 были проведены в последние годы в нескольких странах Африки, включая Гану, Кению, Малави и Буркина-Фасо. Сейчас ученые завершают анализ проведенных тестовых работ. Согласно предварительным выводам, эффективность вакцины в защите организма ребенка от возбудителя малярии составляет до 80%. ВОЗ завершает процесс рассмотрения возможности официального одобрения этой вакцины.
13 апреля власти Ганы первыми в мире одобрили использование в стране на постоянной основе вакцины против малярии – препарата R21, созданного британскими специалистами и находящегося на стадии окончательной оценки эффективности. Спустя неделю аналогичный шаг предприняли власти Нигерии, разрешив использовать в стране вакцину R21 для прививок детей в возрасте до трех лет.
Детские вакцины в беднейших частях Африки обычно финансируются международными организациями, такими как Gavi (альянс вакцин. – Прим. ред.), только после получения одобрения ВОЗ.
Фиона Атухебве, сотрудник ВОЗ по внедрению вакцин, заявила на брифинге в четверг, что Гана и Нигерия не «забегали вперед» с одобрением вакцины R21, поскольку их регулирующие органы могли просматривать данные по мере их поступления. «Однако без предварительной квалификации ВОЗ и закупки ЮНИСЕФ этой вакцины мы не можем профинансировать этот проект», – добавила она.
Рожерио Гаспар, директор ВОЗ по регулированию и преквалификации, заявил, что одобрение вакцины R21 Ганой и Нигерией распространяется только на импортные вакцины. «Они еще не продемонстрировали ВОЗ, что у них есть возможность контролировать производителей вакцин по причине того, что у них нет производителей вакцин в стране», – сказал он.
Индийский институт сывороток готовится производить от 100 до 200 млн доз R21 в год. Завод по производству вакцины строится сейчас в столице Ганы Аккре.