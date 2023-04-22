Препарат «Лекофен» стал победителем «Платиновой унции» в номинации «Лонч года» «Эдарби» компании Stada стал препаратом года в розничном сегменте конкурса «Платиновая унция» » «Биннофарм Групп» получила специальную номинацию «Платиновой унции» Церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоялась 20 апреля. Специальную номинацию конкурса «За высокие показатели роста фармацевтической компании» получила «Биннофарм Групп». «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Фото: Елена Григорьева Елена Григорьева

pharmvestnik