Препарат «Нурофен» стал безрецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция» Препарат «Лекофен» стал победителем «Платиновой унции» в номинации «Лонч года» » Препарат «Ксарелто» стал рецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция» 20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Победителем в подноминации «Рецептурный препарат года» (номинация «Препарат года») по итогам 2022 года стал препарат «Ксарелто» (Bayer). Другие безрецептурные препараты, ставшие финалистами: «Конкор» («Мерк Сероно»)

«Мексидол» («Фармасофт»)

«Нимесил» («Берлин-Хеми»)

«Эликвис» (Pfizer) «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году. Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

Фото: Елена Григорьева Елена Григорьева

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