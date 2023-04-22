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Препарат «Ксарелто» стал рецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция»

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Победителем в подноминации «Рецептурный препарат года» (номинация «Препарат года») по итогам 2022 года стал препарат «Ксарелто» (Bayer).

Другие безрецептурные препараты, ставшие финалистами:

  • «Конкор» («Мерк Сероно»)
  • «Мексидол» («Фармасофт»)
  • «Нимесил» («Берлин-Хеми»)
  • «Эликвис» (Pfizer)
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
Фото: Елена Григорьева

Елена Григорьева
pharmvestnik

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22 апреля, 2023 | Просмотров: 62