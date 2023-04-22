Препарат «Нурофен» стал безрецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция»

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Победителем в подноминации «Безрецептурный препарат года» (номинация «Препарат года») по итогам 2022 года стал препарат «Нурофен» («Рекитт Бенкизер Хэлскэр»).
Другие безрецептурные препараты, ставшие финалистами:
- «Арбидол» («Отисифарм»)
- «Детралекс» (Servier)
- «Ингавирин» («Валента Фармацевтика»)
- «Терафлю» (GSK)
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
Фото: Елена Григорьева
Елена Григорьева
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