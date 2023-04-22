ТМ Librederm отмечена специальной номинацией «Платиновой унции» Препарат «Ксарелто» стал рецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция» » Препарат «Нурофен» стал безрецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция» 20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Победителем в подноминации «Безрецептурный препарат года» (номинация «Препарат года») по итогам 2022 года стал препарат «Нурофен» («Рекитт Бенкизер Хэлскэр»). Другие безрецептурные препараты, ставшие финалистами: «Арбидол» («Отисифарм»)

«Детралекс» (Servier)

«Ингавирин» («Валента Фармацевтика»)

«Терафлю» (GSK) «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году. Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

Фото: Елена Григорьева Елена Григорьева

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