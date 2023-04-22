Посол РФ: «Никарагуа может совместно с Россией построить центр ядерной науки»

Никарагуа совместно с Россией может построить в республике центр по производству изотопов, что позволит оказывать содействие соседним государствам в области медицины и сельского хозяйства, об этом в четверг заявил посол РФ в Манагуа Александр Хохоликов.

«В перспективе планируется создание в Никарагуа центра ядерной науки и технологий с производством изотопов. Вы знаете, что изотопы используются для лечения и диагностики раковых заболеваний. Я думаю, что Никарагуа сможет, если будет такой центр создан, превратиться в центр Центральной Америки, производя эти изотопы и оказывая содействие соседним государствам в сфере здравоохранения и сельского хозяйства», – сказал он.

Посол оценил соглашение о сотрудничестве Москвы и Манагуа в области использования атомной энергии в мирных целях как «социально значимый проект в сфере неэнергетического применения атомной энергии в медицине и сельском хозяйстве».

Говоря о совместном биотехнологическом предприятии Mechnikov Никарагуа и России, поставляющем лекарственные препараты и вакцины, посол отметил, что динамика развития предприятия положительная и приобретает региональную проекцию. «Сейчас наши антигриппозные вакцины проходят процедуру международной сертификации. И, таким образом, в области здравоохранения расширяются возможности сотрудничества с другими странами, которым мы могли поставлять лекарственные средства», – добавил он.

Ранее GxP News выпустил материал о предприятии Mechnikov Никарагуа и России. Директор института Станислав Уйба в конце 2022 года также заявил, что институт должен и может стать хабом для продвижения российской продукции в Латинской Америке и Карибском бассейне.

gxpnews