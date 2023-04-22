Продажи средств для потенции в первом квартале 2023 года выросли почти на 40%

Количество приобретенных в первом квартале 2023 года упаковок таких препаратов значительно превышает показатели весны 2022 года, когда был зафиксирован ажиотажный спрос на все лекарства, а их продажи достигали рекордных значений. При этом с марта по май 2022 года россияне купили только около 2 млн упаковок, что на 700 тысяч меньше, чем в первом квартале этого года, уточняет газета. При этом средняя цена на данные препараты снизилась на 27%, с 907 рублей в первом квартале 2022 года до 663 рублей в первом квартале 2023 года.

В октябре 2022 года ЦРПТ сообщил, что траты жителей страны на препараты для повышения потенции с июля по сентябрь 2022 года выросли на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 2,1 млрд рублей.

gxpnews