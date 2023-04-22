Госдума приняла законопроект об изменении процедуры госзакупок

Государственная дума приняла законопроект, который вносит изменения в Федеральный закон № 44 от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проект предусматривает повышение ценового порога, допускающего проведение электронного запроса котировок, с 3 млн до 10 млн рублей, а также снятие ограничения на объем таких закупок.

Изменения будут способствовать обеспечению эффективности и однообразию в толковании и применении положений закона, устранению внутренних противоречий, исключению избыточных норм и повышению стабильности правового регулирования. Повышение ценового порога позволит сократить сроки закупочных процедур, так как такой способ закупок проводится в наиболее короткий срок и позволяет оперативно удовлетворить потребность заказчика.

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был направлен на рассмотрение Госдумы 14 марта такими сенаторами, как Валентина Матвиенко, Николай Журавлев, Галина Карелова, Андрей Турчак, Андрей Яцкин, Анатолий Артамонов, Андрей Кутепов, Андрей Клишас, Сергей Рябухин, Константин Долгов, Александр Шендерюк-Жидков, и депутатом Государственной думы Максимом Топилиным.

gxpnews