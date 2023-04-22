«Цитомед» инвестирует 2 млрд рублей в расширение производства

Производитель субстанций и лекарственных препаратов на основе пептидных соединений МБНПК «Цитомед» приступил к строительству второго завода на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург». В планах компании вывод на рынок субстанций для 15 новых препаратов, а также увеличение выпуска инновационного препарата для лечения атрофического гастрита.

Новый производственный комплекс площадью 15 000 кв. м будет построен на участке 1,82 га в ОЭЗ «Санкт-Петербург» («Новоорловская»), рядом с существующим заводом МБНПК «Цитомед». На предприятии будет создано 65 рабочих мест. Компания анонсировала проект «Центр пептидных технологий» в мае 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме и вышла на стройплощадку в апреле этого года.

«В новые здания мы перенесем переработку сырья животного происхождения, которая относится к биотеху. На существующем заводе останется универсальный химический синтез субстанций. Обе линии будут модернизированы и дополнены новым оборудованием», – сообщил генеральный директор МБНПК «Цитомед» Александр Хромов.

Также в перспективе пяти лет МБНПК «Цитомед» планирует организовать на новой площадке производство еще 15 различных субстанций для оригинальных пептидных препаратов. Три из них уже получили регистрационные удостоверения Минздрава РФ.

В настоящее время на площадке нового завода ведутся работы по инженерной подготовке территории, завершение строительства запланировано на осень 2024 года. МБНПК «Цитомед» выступает единственным инвестором и вложил в проект около 2 млрд рублей собственных средств.

gxpnews