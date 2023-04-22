Сеть аптек запустила проект по обеспечению ЛП отдаленных поселений

Компания «Сахафармация», имеющая в Якутии крупнейший аптечный склад, начала принимать онлайн-заказы товаров для охвата отдаленных и труднодоступных поселений республики.

«Наша компания начала в этом году в Намском районе пилотный проект совместно с центральной районной больницей по обеспечению лекарствами отдаленных населенных пунктов. Проект направлен на дистанционную продажу и обеспечение лекарствами поселений через фельдшерско-акушерские пункты ЦРБ. Дистанционная реализация препаратов стала доступна благодаря работе интернет-аптеки», – рассказал генеральный директор компании Степан Кусатов.

Интернет-заказ можно сделать через сайт компании или мобильное приложение. «Работа по проекту началась с прошлого года, в данный момент уже проходим финальное тестирование. Есть уже первые заказы, с Намской центральной районной больницей заключили договор с отсрочкой платежа в виде товарного кредита более чем на полгода: когда мы поставляем лекарства, а больница по мере продажи направляет нам вырученные средства», – отметил гендиректор компании.

Кусатов сообщает, что проект имеет большое социальное значение, так как из-за плохой транспортной доступности малый бизнес не заинтересован в открытии аптек в таких населенных пунктах. По итогам пилотного проекта компания примет решение о дальнейшем распространении на другие районы. Планируется выход проекта на полную мощность к концу 2023 года – началу 2024 года.