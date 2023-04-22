Американский венчурный фонд Domain вышел из структуры владения «НоваМедики»

С 20 апреля «НоваМедика» полностью принадлежит структурам «Роснано»: 47,78% компании у ООО «РоснаноМедИнвест», еще 52,21% – у RMI Investments.

В пресс-службе «Роснано» Vademecum подтвердили информацию о выходе Domain Associates из состава участников ООО «НоваМедика». В компании отметили, что это произошло «в соответствии с договоренностью и к полному удовлетворению участников». «Роснано» продолжит управление активом, используя полученный опыт, и будет совместно с командой «НоваМедики» реализовывать долгосрочную стратегию развития. Запрос в Domain Associates остался без ответа.

Фармкомпания «НоваМедика» была создана «Роснано» и Domain Associates в 2012 году для внедрения медицинских и фармацевтических технологий в России. Доля Domain Associates в «НоваМедике» начала постепенно снижаться с 2017 года (в 2012 году американский фонд владел 51% компании, в 2017-м – 44,17%, с 2019 года доля Domain Associates не превышала 17,9%).

ООО «НоваМедика» зарегистрировано в Москве. Основной деятельностью компании являются научные исследования и разработки в области естественных и прочих наук. Также «НоваМедика» занимается дистрибуцией высокотехнологичных препаратов. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году компания выручила 261 млн рублей, тогда как прибыль составила 515,9 млн рублей. На сегодняшний день «НоваМедике», как сказано на официальном сайте компании, принадлежат права интеллектуальной собственности по России и СНГ на 36 инновационных разработок. У компании есть R&D-центр «НоваМедика Иннотех» в ОЭЗ «Технополис «Москва» для разработки и производства лекарств (объем инвестиций в проект оценивался в $15 млн).

Одним из основных активов «НоваМедики» должен был стать завод в Калужской области, где предполагалось локализовать производство инъекционных препаратов Pfizer. Запустить производство планировали в 2020 году, на эти цели закладывали до $100 млн. В 2018 году под проект завода компания заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом России и Калужской областью. В итоге замысел так и не был реализован: поменялась экономика проекта, в частности ценообразование на принципиальные для окупаемости предприятия продукты, пояснили тогда Vademecum в «Роснано», указав, что условия прекращения проекта были «взаимовыгодными».

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