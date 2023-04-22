«Биокад» зарегистрировал новый пегилированный интерферон от рассеянного склероза

МНН препарата – сампэгинтерферон бета-1а. Он предназначен для терапии пациентов с ремиттирующим рассеянным склерозом.

«Биокад» разрабатывал препарат с 2012 года. Объем рынка пегилированных интерферонов для лечения рассеянного склероза в компании оценивают в 2 млрд рублей.

Конъюгация пэгинтерферона бета-1а с молекулой полиэтиленгликоля увеличивает продолжительность действия интерферона на организм и, соответственно, уменьшает кратность введения препарата до одного раза в две недели, рассказал вице-президент по ранней разработке и исследованиям «Биокада» Павел Яковлев.

Пэгинтерферон бета-1а – Плегриди от Biogen. Препарат закупается по госпрограмме «14 ВЗН», в 2022 году – на немногим более 1 млрд рублей.

На исследования сампэгинтерферона бета-1а «Биокад» получил господдержку в размере 42,6 млн рублей.

В 2013 году «Биокад» выпустил на российский рынок цепэгинтерферон альфа 2b (Альгерон) против гепатита С – измененный пэгинтерферон альфа 2b (оригинальный препарат – ПегИнтрон от MSD). Поставщикам препаратов пришлось спорить в Арбитражном суде Москвы, следует ли строго разграничивать закупки по МНН и можно ли поставлять пэгинтерферон альфа 2b при закупке цепэгинтерферона альфа 2b. Несмотря на позицию ФАС России, в 2017 году суд решил, что препараты не могут заменять друг друга.