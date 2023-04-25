Правительство увеличило размер затрат на льготное лекобеспечение

Правительство РФ увеличило подушевой норматив финансирования льготного обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, а также специальным питанием для детей-инвалидов. В месяц затраты на одного человека составят 1237,8 рубля (+120 рублей по сравнению с 2022 годом). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В марте 2023 года в Минздраве РФ заявили, что «принятие проекта постановления позволит в полном объеме осуществить льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан». Кроме того, в ведомстве ранее поясняли, что постановление предусматривает индексацию норматива затрат на 2023 год на уровень потребительской инфляции (11,9%).

В разных регионах России с льготным лекобеспечением регулярно возникают перебои. По словам генпрокурора Игоря Краснова, жалобы на отсутствие лекарств поступают от жителей почти всех субъектов РФ. Он поручил прокурорам держать ситуацию под личным контролем и «не допускать случаев искажения территориальными учреждениями здравоохранения реальной потребности в лекарствах».

Летом 2022 года руководитель экспертного совета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Комитета ГД по охране здоровья Александр Петров говорил, что преломить проблему неполного лекобеспечения можно с помощью внедрения регистров пациентов по нозологиям.

gxpnews