Новосибирские ученые ищут средства на вторую фазу КИ препарата от болезни Паркинсона

В 2022 году препарат от болезни Паркинсона «Проттермин», который разработали сотрудники Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова (НИОХ) СО РАН, прошел первую фазу клинических испытаний (КИ). Результат оказался многообещающим: средство продемонстрировало высокую противопаркинсоническую активность. Тем не менее вторую фазу ученые начать не могут за неимением финансирования, сообщает «Интерфакс».

По словам заведующего лабораторией физиологически активных веществ НИОХ Наримана Салахутдинова, первую фазу КИ оплатил новосибирский бизнесмен, страдающий болезнью Паркинсона, однако «сейчас такого бизнесмена нет».

Ученый уточнил, что на проведение испытаний потребуется 400 млн рублей. Документы на проведение второй фазы КИ препарата поданы в Минздрав РФ.

На данный момент единственным доступным в России препаратом по лечению болезни Паркинсона является «Леводопа», однако это средство имеет несколько существенных недостатков. Главный заключается в том, что через три-четыре года его эффективность снижается.

gxpnews