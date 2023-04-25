Правительство разработает программу развития биомедицинских технологий

Осенью 2023 года Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина разработает и представит дорожную карту комплексной программы развития биомедицинских технологий. Ожидается, что полученные в рамках проекта результаты научных исследований будут полезны для достижения целей нацпроекта «Демография», таких как увеличение периода трудоспособности и продолжительности жизни и укрепление здоровья. До 15 октября правительство также должно определить источники финансирования будущей программы.

Поручения даны по итогам заседания Совета по науке и образованию, который состоялся 8 февраля 2023 года. В ходе совещания ректор Нижегородского университета Загайнова Елена Вадимовна заявила о разработке проекта федеральной научно-технологической программы с предварительным названием «Биомедицинские технологии активного долголетия», который устанавливает «фундаментальные механизмы старения и долголетия». «Нам необходим биобанк российских долгожителей хотя бы, а лучше – разного населения, наших граждан, которые живут в разных условиях, в том числе, например, и в Арктике, где явно вопросы долголетия звучат по-другому», – сообщила она.

Минпромторгу и Роспотребнадзору поручено внедрить на базе Научно-технологического университета «Сириус» «единый технологический контур». К выполнению этой задачи будут привлечены медицинские и фармацевтические компании. Также в целях формирования единой системы экспертизы научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет бюджета, совместно с Российской академией наук будет проведена оптимизация экспертных советов при федеральных органах власти и госкорпорациях.

В 2022 году стало известно о планах по созданию биомедицинского кластера на Дальнем Востоке. «Здесь будет оборудование для изготовления клеточных продуктов, уникальная система комбинированной лазерной микроскопии, а также виварий, соответствующий всем международным требованиям», – рассказывала о проекте генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елена Харисова.

gxpnews