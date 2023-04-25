Фармкомпания «Фирн М» на 40% расширит производственные площади

Московская биотехнологическая компания «Фирн М» построит новый цех рядом с действующим заводом, тем самым расширив производственные площади на 40%, до 6600 кв. м. По словам вице-мэра столицы Владимира Ефимова, своим развитием предприятие обязано в том числе курсу на импортозамещение, которое «значительно снизило конкуренцию со стороны зарубежных компаний».

Цех «Фирн М» расположен в ТиНАО. Генеральный директор компании Николай Кириллов считает, что модернизация производства и расширение площадки стало возможным благодаря стабильному спросу на выпускаемые лекарства. Это в том числе капли для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, противовирусные глазные капли, мази и гели от герпеса, аллергии и грибковых заболеваний, суппозитории для поддержания женского репродуктивного здоровья.

«На многие из них были получены патенты не только в России, но и на международном уровне», – добавил он.

По данным Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, производством лекарств и медизделий в городе заняты более 200 предприятий. Для них предусмотрен «широкий пул мер поддержки, включающий более 20 системных инструментов, а также ряд антикризисных механизмов». С начала 2023 года в столице выпущено на 51,6% больше медикаментов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе производят четверть (25%) всех российских лекарств. По его словам, объем производства растет параллельно спросу (+10% за последний год), ежегодно увеличиваясь на 12-15%.

gxpnews